Москва, 7 июня, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В Совфеде не готовы списывать инцидент с крейсером ВМС США, пересекшего курс российскому кораблю, на случайность, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Navy.mil Ракетный крейсер USS «Chancellorsville»

«Не думаю, что командование крейсера ВМС США, пересекшего курс российскому кораблю в опасной близости от него, выполняло чей-то приказ свыше. В то же время вряд ли можно списать происшедшее на какую-то случайность: мол, всякое бывает. Профессионализм американских моряков достаточно высок, чтобы допустить подобное», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор считает вероятным, что «имела место бравада, бесцельно-дерзкая выходка командования крейсера, то, что мы называем эксцессом исполнителя».

«А вот это в принципе недопустимо. В российско-американских отношениях и так достаточно проблем. Не хватало еще, чтобы чья-то показная, легкомысленная храбрость привела к серьезному конфликту», — говорит он.

И совсем плохо, если подобный маневр американского крейсера был выполнен с явно провокационными намерениями в надежде, что российский корабль не сумеет избежать столкновения, рассуждает Клинцевич.

«Но наши моряки с честью вышли из непростой ситуации», — сказал сенатор.

Крейсер Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.