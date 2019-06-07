Ниигата, Япония, 7 июня, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Курорт Lotte Arai Resort завоевал несколько престижных наград премии Ski Asia Awards 2019. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

(сс) Up-Free Горные лыжи

По данным источников, Lotte Arai Resort, расположенный в японском городе Ниигата, признан «Лучим горнолыжным курортом», «Лучшим горнолыжным отелем», «Лучшей лыжной школой», «Powder Snow Hokkaido».

Ski Asia Awards — премия, учрежденная порталом Ski Asia, предоставляющим информацию о горнолыжных площадках в Азии людям со всего мира. Победителей премии выбирают лыжники и сноубордисты, посетившие горнолыжные курурты, в формате онлайн голосования.

Известно, что курорт Lotte Arai Resort завоевал огромную популярность не только за снег и номера в отеле, но и за предоставляемый список дополнительных услуг, таких как бассейн, горячие источники, детскую зону и рестораны.

Lotte Arai Resort — роскошный горнолыжный курорт в Японии, принадлежащий южнокорейскому конгломерату Lotte Group.