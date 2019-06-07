Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что ситуация руководителем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви разрешится благополучно. Об этом он рассказал 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

По его словам, Майкл Калви — «исключительно порядочный и законопослушный бизнесмен».

«Я уверен, что это недоразумение разрешится. И в конце концов это хорошо скажется на инвестиционном бизнесе», — заявил Греф.

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Как сообщало ИА REGNUM, Майкл Калви и другие фигуранты уголовного дела обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы. В апреле Басманный суд Москвы выпустил Калви из-под стражи под домашний арест.

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