Минск, 7 июня, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Белорусские НПЗ больше других пострадали от «грязной» российской нефти и компенсация им со стороны России должна быть большей, чем другим иностранным предприятиям. Об этом 7 июня заявил Александр Лукашенко, посещая новополоцкое ОАО «Нафтан» во время рабочей поездки в Витебскую область.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения «Нафтана»

На «Нафтане» (крупнейший НПЗ Белоруссии) Лукашенко заслушал отчёт о развитии госпредприятия. Он также ознакомился с современными методами управления производством, посетив на предприятии несколько объектов, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Комментируя ситуацию с «загрязнением» нефтепровода «Дружба» хлорорганикой, Лукашенко потребовал от руководства белорусских нефтеперерабатывающих предприятий решить вопросы по компенсации потерь. Как сообщает госинформагентство БелТА, он выказал недовольство обсуждаемой суммой компенсации, заявив:

«Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн».

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — заявил Лукашенко, комментируя последствия апрельского инцидента с «Дружбой».

Напомним, в апреле белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявил о превышении хлорорганики в российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба». Российские правоохранительные органы установили факт вброса хлорорганики и задержали подозреваемых коммерсантов. Судя по информации в СМИ, «Транснефть» будет выплачивать компенсацию Минску, не дожидаясь взыскания ущерба с непосредственных виновников инцидента.