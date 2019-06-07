Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Москва оказалась на первом месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Результаты обнародованы на «Петербургском международном экономическом форуме» (ПМЭФ).

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ-2019

Ранее столица России имела более низкие позиции в рейтинге. Так, в 2016 году Москва была всего лишь десятой среди российских субъектов, в 2017 году — третьей, в 2018 году — второй.

«О постоянном росте инвестиционной активности в Москве свидетельствует статистика: по итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал в столице составил 2,43 трлн рублей, что на 15,3% выше показателя 2017 года», — прокомментировал результаты вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По словам чиновника, сегодня на долю столицы приходится 14% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ.

Тюменская область, возглавлявшая рейтинг годом ранее, опустилась на третью строчку. Второй стала Татария, прибавившая за год одну позицию.