Тверь, 7 июня, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Центр ядерной медицины — позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой с компьютерной томографией, планируется создать в Тверской области. Вопрос, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, обсуждался 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума на встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча по вопросу создания центра ядерной медицины

«Уже на начальном этапе необходимо проработать все вопросы, касающиеся строительства центра, чтобы своевременно реализовать проект. Сегодня очень важно особое внимание уделять диагностике заболеваний и ее доступности для жителей Тверской области», — отметил на встрече Игорь Руденя.

Также стороны договорились о проведении выездного совещания по вопросам диагностики заболеваний на базе одного из центров «ЛДЦ МИБС», расположенном в Санкт-Петербурге.

Отметим, что одно из отделений МРТ-диагностики «ЛДЦ МИБС» было открыто в Твери более 10 лет назад. Новый нового амбулаторно-поликлинический комплекс с использованием передовых методов диагностики онкологических заболеваний позволит обеспечить жителей региона качественной высокотехнологичной медицинской помощью. Ожидаемый объём инвестиций составит порядка 250 млн рублей, заявленный срок реализации проекта — 12−14 месяцев. Размещение центра планируется на базе Клинической больницы № 7.

Кадры для нового диагностического центра также планируется готовить в Твери — во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация тверской области во главе с Игорем Руденей участвует в Петербургском международном экономическом форуме-2019. Во второй день форума состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос».