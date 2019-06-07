Тверь, 7 июня, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Роскосмос планирует развивать в Тверской области высокотехнологичные производства и вести космический мониторинг — соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития Тверской области подписали 7 июня губернатор Игорь Руденя и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума-2019. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. В частности. документ предусматривает работу по использованию данных космического мониторинга для предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Подписание соглашения

«Для нас очень почётно и ответственно стать пилотным регионом, где будет реализовываться этот проект. Тверская область получит большой экономический эффект в части повышения эффективности использования и сохранения лесных ресурсов, рационального использования полезных ископаемых. Очень важна помощь Роскосмоса в усилении работы по борьбе с пожарами, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Надеемся, что опыт реализации проекта на территории Верхневолжья даст возможность развивать эти направления в других регионах», — отметил Игорь Руденя.

Дмитрий Рогозин отметил, что сервисы, позволяющие использовать данные космического мониторинга, в максимально короткие сроки планируется внедрить на территории всей России.

Помимо борьбы с пожарами и выявления свалок, с помощью космических технологий планируется проводить мониторинг использования и введения в оборот земель сельхозназначения, более точно прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур. Также в регионе за счёт развития взаимодействия организаций Роскосмоса с промышленными предприятиями и учреждениями образования планируется обеспечить развитие технологического, производственного и кадрового потенциала региона.

Сегодня в регионе работает два предприятия Роскосмоса — Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения в Твери и Особое конструкторское бюро противопожарной техники в Торжке. В рамках сотрудничества планируется развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала организаций Госкорпорации, расположенных на территории Тверской области.

По словам главы Тверской области, сотрудничество с Роскосмосом позволит стимулировать создание на территории региона новых высокотехнологичных производств и рабочих мест, ускорить транзит инновационных продуктов и аэрокосмических технологий в реальный сектор экономики, а также — даст возможность готовить инженерные и научные кадры для космической отрасли начиная со школьной скамьи.

Напомним, делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей участвует в Петербургском международном экономическом форуме-2019. Запланировано подписание соглашений о сотрудничестве с государственными корпорациями ВЭБ. РФ и «Ростех», а также ООО «1С», проведение встреч с руководством группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер». Также Игорь Руденя примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление президента Российской Федерации Владимира Путина.