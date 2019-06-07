Москва, 7 июня, 2019, 12:01 — ИА Регнум. День открытых дверей прошёл 6 июня в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве в рамках фестиваля «ПушкинLeto», посвященного 220-летнему юбилею поэта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На экскурсии Государственного музея А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Анатольевич Богатырев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на спектакле «Сказка о попе и его работнике Балде»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители на спектакле «Сказка о попе и его работнике Балде»

Гости могли посмотреть постоянные экспозиции музея. Подготовленная программа мероприятий проходила в концертном зале и внутри музея. Со сцены современные поэты и артисты читали стихи Пушкина. Гости из Китая прочитали «Я помню чудное мгновение», и ведущий отметил, что на китайском стих звучит значительно строже, чем на русском. Сюрпризом стал визит Василия Ланового, который поздравил зрителей с праздником и прочитал стихи великого русского поэта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обмен подарками

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Василий Лановой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители

Музыкальная часть была представлена классическими произведениями Михаила Глинки, Григория Свиридова, Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Также зрители смогли посмотреть спектакль по «Сказке о попе и его работнике Балде».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илюстрация к «Сказке о попе и его работнике Балде»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александровский букет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александровский букет

В саду музея был выставлен Александровский букет, составленный из множества разных цветов. В него вошли альстромерия, аспидистра, лилия, лизиантус, евпаториум, колокольчик (кампанула) сальдаго, салал, антуриум, нивяник (ромашка), нигелла, дельфиниум, рабелини, роза. Автор — чемпион по профессиональной флористике Роман Зарубин.