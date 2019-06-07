Нью-Дели, 7 июня, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Новый глава Министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что большинство населения Индии ощутило значительный рост престижа Индии на мировой арене. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Дмитрий Налбандян. Индия. Дели. Президентский дворец

В ходе пресс-конференции Субраманиам Джайшанкар подчеркнул, что в настоящее время «баланс сил на мировой арене меняется». По словам главы МИД Индии, главным проявлением данных перемен является «подъем Китая и Индии». Субраманиам Джайшанкар подчеркнул: «Большинство индийцев ощутили, что престиж Индии значительно вырос с 2014 года, когда к власти пришла Бхаратия джаната парти (БДП)».

Напомним, что 31 мая Субраманиам Джайшанкар сменил Сушму Сварадж на посту министра иностранных дел Индии. Как правило данную должность занимают высокопоставленные лидеры правящей партии, однако новый глава МИД Индии является карьерным дипломатом. Ранее, 23 мая, в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По итогам голосования правящая Бхаратия джаната парти смогла удержаться у власти, получив 303 из 543 мест в парламенте.