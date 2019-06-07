Первые поезда пойдут по мосту через Амур в Китай до конца года
Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Пробное движение поездов по трансграничному железнодорожному мосту через реку Амур до китайского Тунцзяна ожидается уже в этом году. Об этом рассказал губернатор Еврейской Автономной области Александр Левинталь на полях Петербургского международного экономического форума.
Он уточнил, что до конца 2019 года ожидается завершение основной стройки. Сейчас на мосту монтируют рельсы, завозят специальное оборудование. Запуск моста в эксплуатацию запланирован в 2020 году, но до конца года будет сдана первая очередь пункта пропуска, что позволит пустить пробные поезда.
«Пробное движение поездов хотят запустить до конца этого года», — сказал Левинталь ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, строящийся мост через Амур, связывающий китайский Тунцзян и село Нижнеленинское в Еврейской АО, является первым железнодорожным мостовым переходом между двумя странами. Длина моста — 2,2 км.
Читайте также: Россию и Китай связал первый железнодорожный мост