Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Пробное движение поездов по трансграничному железнодорожному мосту через реку Амур до китайского Тунцзяна ожидается уже в этом году. Об этом рассказал губернатор Еврейской Автономной области Александр Левинталь на полях Петербургского международного экономического форума.

Аристарх Лентулов. Мост с поездом. 1918

Он уточнил, что до конца 2019 года ожидается завершение основной стройки. Сейчас на мосту монтируют рельсы, завозят специальное оборудование. Запуск моста в эксплуатацию запланирован в 2020 году, но до конца года будет сдана первая очередь пункта пропуска, что позволит пустить пробные поезда.

«Пробное движение поездов хотят запустить до конца этого года», — сказал Левинталь ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, строящийся мост через Амур, связывающий китайский Тунцзян и село Нижнеленинское в Еврейской АО, является первым железнодорожным мостовым переходом между двумя странами. Длина моста — 2,2 км.

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