Пхеньян, 7 июня, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Типичная индонезийская еда была представлена на дне открытых дверей, организованном послом Индонезия в Северной Корее Берлианом Напитупулу в Пхеньяне, сообщает Sindonews.

Kemlu.go.id День открытых дверей в посольстве Индонезии в КНДР по случаю Ид аль-Фитр

Издание отмечает, что приглашенные гости, включая посла, сотрудников посольства и представителей государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), одобрили традиционные индонезийские блюда.

«Мы хотим предать атмосферу праздника в Индонезии послу Палестины, Сирии, Ирана и представителям посольства Нигерии в Пхеньяне», — заявил посол Индонезии Берлиан Напитупулу на дне открытых дверей, организованном по случаю празднования окончания поста у мусульман.

«Ид аль-Фитр — это самый большой праздник в Индонезии. В этом году наши выходные продлятся неделю. Это хорошая возможность для городских жителей съездить домой, чтобы встретиться со своими родителями и родственниками», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия по случаю празднования Ид аль-Фитр или Лебарана проходят во многих посольствах Индонезии за рубежом. Ранее около 200 граждан Индонезии и иностранцев посетили подобное мероприятие в индонезийском посольстве в Мадриде.