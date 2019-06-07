Владивосток, 7 июня, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что после окончания процесса формирования краевого правительства, новую структуру с большой вероятностью возглавит первый вице-губернатор края Вера Щербина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Олег Кожемяко

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Руководитель региона подтвердил, что структурное преобразование администрации в правительство произойдёт до конца 2019 года. В новом формате управленческая структура приступит к работе с началом 2020 года.

«Расширять штат специалистов я не намерен», — заявил Кожемяко, отвечая на вопрос ТАСС.

Вера Щербина сопровождает Олега Кожемяко как минимум с тех пор, как в 2008 году Кожемяко был поставлен руководить Приамурьем: тогда Щербина получила должность заместителя председателя приамурского правительства, а с 2012 года стала первым зампредом. После переезда Кожемяко на Сахалин в 2015 году, она последовала за ним, где заняла должность первого зампреда, а спустя год и председателя сахалинского правительства. В конце 2018 года Щербина снова решилась на переезд, последовав за Олегом Кожемяко в Приморье, где получила должность первого вице-губернатора края. Очевидно, что для Кожемяко она является надежной опорой, полностью закрывая финансовое направление.

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Однако, этот тандем всегда преследовали различного рода скандалы, связанные как с неудачными управленческими решениями, так и с неосторожными высказываниями. Так, ИА REGNUM сообщало, как на Сахалине разгорелся скандал вокруг председателя областного правительства Веры Щербина, заявившей, что оставлять сахалинские пенсии старикам, уезжающим с островов в южные и западные регионы РФ, — несправедливо. Заявление чиновницы тогда вызвало такой шквал возмущения у жителей островного региона, что в ситуацию пришлось экстренно вмешаться самому губернатору.

«Если человек уезжает за пределы региона, он должен по-честному менять прописку и получать пенсию по новому месту жительства. Освободившиеся средства можно перенаправить в адрес тех, кто остаётся жить на островах и нуждается в поддержке государства», — сказала Щербина.

Тогда же сообщалось, что только в 2017 году Сахалинскую область покинули 1 300 пенсионеров. В 2016-м таких оказалось 1 620 человек. По данным на октябрь 2017 года, на Сахалине был зарегистрирован 164 671 пенсионер. Из них подавляющее большинство — пенсионеры по старости со средней пенсией 18 600 рублей.