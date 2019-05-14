Врио главы Сахалина попросит снять ограничения на численность чиновников

Южно-Сахалинск, , 06:05 — REGNUM Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко намерен обратиться в Законодательную думу региона с предложением о снятии ограничений на численный состав правительства. Временный глава островной области на заседании правительства заявил, что с имеющимся количеством чиновников область не справится со стоящими перед ней задачами. Жители Сахалина в недоумении — ведь Валерий Лимаренко ещё даже не избран, а уже намерен раздувать штат «без ограничений», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Имеющегося количества подчиненных Валерию Лимаренко для эффективной работы недостаточно.

«Надо снять ограничения на численный состав, чтобы мы могли быть мобильными в принятии решений по наполнению министерств и ведомств квалифицированными кадрами. Думаю, в ближайшее время мы выйдем с этим предложением в областную думу», — привело слова Лимаренко ИА Сахалин. Инфо.

У сахалинцев заявление врио вызвало недоумение:

«Ну, так, сократите не эффективных, вместо них назначьте эффективных, зачем штат-то раздувать?».

Главный редактор ИА Сахалин. Инфо Ксения Семенова привела вполне логичные аргументы.

«Главный вопрос, который сегодня интересует и меня, и, уверена, многих сахалинцев: почему, ещё не избравшись на легитимных выборах, врио губернатора позволяет себе такие заявления? Вы ещё не избраны. Может, народ не окажет вам доверия, вы его ещё, собственно, говоря, не спросили, не заручились его поддержкой, а предпринимаете действия, которые могут дать эффект только в очень далекой перспективе, или вообще не дать. Больше чиновников — это не просто больше лиц (и гостей с материка) — это больше денег, которые им придётся платить. А это очередные поправки в бюджет, который уже сверстан, а значит, новые перераспределения средств. И если старая команда так неэффективна, почему с приходом новых людей она должна вдруг заработать? Почему нельзя убрать неэффективных и заменить их эффективными? Без раздувания штата?», — написала Ксения Семенова.

Жители островного региона выражают свое мнение в социальных сетях. И это мнение — не в пользу временного главы региона, которому в сентябре предстоит участие в выборах.

«А если и эти, новые, не справятся, опять будет штат увеличивать? Не количеством чиновников надо брать, а качеством работы, товарищ Лимаренко!».

«Не так давно проводился анализ численности чиновников на количество работающего и производящего товары и услуги населения. Вывод: в советский период доля чиновников была значительно ниже, а вот качество жизни, развитие экономики было куда выше. В настоящее же время просто парадокс какой-то: производство не растёт — а численность чиновников растёт. Где логика?! Для каких целей увеличивать численность чиновников? Дома как строили строители, так и строят. Людей как лечили врачи, так и лечат. Детей как учили учителя, так и учат. Что делают чиновники? Бумажки перекладывают, чтобы показать видимость своей работы и придать ей хоть какую-то значимость».

«Бесспорно, чиновники нужны. Их задача — стратегия развития, подготовка нормативно-правовых актов для нужд регионов. В конце концов, они сами себя назвали слугами народа. Вот пусть служат! Но слуг не должно быть больше, чем хозяев. Они уже стали настоящим ярмом на шее народа, и всё плодятся и плодятся. Проверяющий на проверяющем сидит и проверяющим погоняет! А работать — учить, лечить, строить некому!».

«У нас коренные жители Сахалина и Курил бегут на Запад. Зато на огромные сахалинские зарплаты каждый новый врио тащит своих друзей — земляков с материка. Толку только от них никакого! Варяги — одно слово. А чего им сюда не ехать? На супер-зарплаты, в будущем супер-пенсии, всем им тут дадут — машинами служебными, жильём, всем прочим обеспечат по высшему разряду!».

«А почему депутаты облдумы должны поддержать это предложение Лимаренко?! За счёт каких расходных статей бюджета Лимаренко планирует штат раздуть? За счёт медицины? За счёт образования, строительства школ, больниц, за счёт чего? Хочет больше чиновников? Пожалуйста. Но в рамках имеющегося бюджета — пусть урежет негарантированные вознаграждения, доплаты чиновникам. Пусть сделает себе зарплату в 1 рубль, как некогда Роман Абрамович, когда был губернатором Чукотки. У Лимаренко доход — больше 100 млн в год. С такими доходами вполне может так поступить. Пусть господин Лимаренко снизит расходы на свои бесконечные командировки, в том числе и за рубеж, с перелетами бизнес-классом. Вот пусть всё это сделает и на высвободившиеся деньги принимает на работу кого угодно!», — пишут жители Сахалина в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, с временным главой Сахалина Валерием Лимаренко, который считает, что для эффективного управления регионом ему нужна орда чиновников, не согласен кандидат экономических наук, финансовый консультант, преподаватель ДВФУ Максим Кривелевич.

По мнению эксперта, для полноценного развития ДФО нужно больше свободы и меньше чиновников. Одним из четырех основных аспектов для успешного развития макрорегиона Кривелевич назвал масштабное сокращение контрольно-надзорного аппарата:

«Сократить все контрольно-надзорные органы, кроме тех, которые отвечают за безопасность жизнедеятельности людей! У нас же сегодня развитие ДФО напоминает автобус, в котором нет водителя, зато есть 140 контролеров. Все хотят продавать билеты, но никто не хочет за руль, и никто не хочет отвечать за результат. При таком подходе ничего не получится», — считает эксперт.

Примером для врио Лимаренко может послужить Камчатка — в регионе провалены все основные программы, от сельского хозяйства до строительства жилья, недостроев на 40 млрд, жуткий кадровый голод в медицине, образовании, строительстве. Зато каждый 66-й житель региона или чиновник, или силовик.

В сентябре 2019 года на Сахалине будут выбирать губернатора. Настроения у избирателей и без того не самые радужные, сахалинцы и курильчане устали от бесконечной смены руководителей. А заявления врио, которого ещё даже не выбрали, о намерении раздувать штат, сильно понижают его шансы на победу в первом туре. По мнению политологов, ситуация на выборах в островном регионе может повторить как приморский, так и хабаровский сценарии 2018 года.

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