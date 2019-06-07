Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 04:08 — ИА Регнум. Сотрудничество в рамках ОПЕК+ и готовящуюся встречу в Москве обсудили российский министр энергетики Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Minenergo.gov.ru Александр Новак и Халид Аль-Халиф

Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках переговоров Новак заявил:

«В январе-марте 2019 г. российско-саудовский товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза и составил $420,4 млн».

По его словам, Российский фонд прямых инвестиций и Суверенный фонд королевства Саудовская Аравия инвестировали в ряд совместных проектов порядка двух миллиардов долларов. С компаниями Саудовской Аравии намерены сотрудничать как «Газпром», «Газпром нефть» и «Транснефть», так и другие российские компании.

«Установившееся взаимодействие в сырьевой энергетике помогает также построить плодотворное сотрудничество и в сфере мирного атома», — отметил Новак.

Напомним, 10 июня в Москве состоится заседания Совместной межправительственной российско-саудовская комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.