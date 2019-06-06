Брюссель, 7 июня, 2019, 01:47 — ИА Регнум. Условия получения многократных шенгенских виз утверждены советом Европейского союза по внутренним делам, сообщается в распространенном ведомством коммюнике.

Изменения, внесённые в визовый кодекс, утверждены 6 июня и касаются установки единых для постоянных туристов с положительной историей поездок сроков подачи заявок на визу и других условий.

Так, на год многократную визу может получить тот иностранец, который в течение предшествующих двух лет совершил в шенгенскую зону три безупречных поездки. Визу на два года может получить тот, кто за два года уже использовал годовую визу. Виза на пять лет выдаётся после использования двухлетней в течение последних трёх лет.

Визы на меньший срок также могут быть выданы консульствами. Единые сроки подачи заявок на визу, утверждённые в нововведении, составляют шесть месяцев. При этом заявка должна быть подана не позже, чем за 15 дней до поездки.

Кроме того, согласно поправкам, величина визового сбора может пересматриваться каждые три года. В документе прописан механизм этого пересмотра.

Отмечается, что изменения упорядочивают въезд в шенгенскую зону, поскольку едины для всех стран. Кроме того, они должны помочь борьбе с нелегальной миграцией.

Напомним, о планах ЕС по упрощениюполучения шенгенской визы стало известно в конце апреля 2019 г.