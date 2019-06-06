Ашхабад, 6 июня, 2019, 21:10 — ИА Регнум. В течение двух последних месяцев банки Туркмении прекратили оказывать услуги по осуществлению денежных переводов в национальной валюте внутри страны, пишет «Азатлык».

Центральный банк Туркмении 100 туркменских манатов. Купюра образца 2014 года

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Теперь единственным способом отправки денег остается почтовый перевод. Однако, как отмечают местные жители, он является крайне неудобным и невыгодным, поскольку за такую услугу взимается 10%-ная комиссия и перевод осуществляется не почти мгновенно — поступления денег приходится ждать по несколько недель.

Кроме того, денежные переводы через банк можно было получить на следующий день, если время получения не совпадало с выходным или праздничным днём, а почтовые переводы приходится ждать несколько недель.

ИА REGNUM напоминает, что возникший в последние годы в Туркмении дефицит иностранной валюты побудил власти страны ввести целый ряд ограничений на ее приобретение, обналичивание, конвертацию и вывоз за рубеж, а также ужесточить правила электронных денежных переводов.

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