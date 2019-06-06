Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Материнский капитал будет увеличен в 2020 году, заявила 6 июня замглавы российского правительства Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По её словам, конкретные суммы увеличения выплат на рождение ребёнка будут определены после составления прогноза социально-экономического развития страны.

«Когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать», — сказала Голикова.

Напомним, с 2007 года в России действует программа материнского капитала, по которой за рождение второго и следующего ребёнка выдается сертификат, размер которого в 2018 году эквивалентен сумме в 453,026 тыс. рублей. Его обналичивание запрещено, средства сертификата можно потратить на образование детей, улучшение жилищных условий или на пенсионное обеспечение матери ребёнка.