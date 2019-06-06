Москва, 6 июня, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Экономический спад начался в РФ с IV квартала 2012 года, уверен экономист Михаил Хазин. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM 6 июня, комментируя слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина о риске рецессии экономики РФ в 2019 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин. Деньги

«У нас экономический спад уже семь лет. В этом смысле опасения Кудрина уже реализовались с IV квартала 2012 года. Он несколько опоздал», — сказал Хазин.

Кроме того, экономист прокомментировал призывы Кудрина вкладывать в российское образование не 3% ВВП, а 7%. Как полагает Хазин, такие шаги улучшат ситуацию в этой сфере лишь в том случае, если будет изменена сама система образования. В противном случае, как полагает экономист, «мы будем таким образом воспитывать колоссальное количество очень узких профессионалов, которых непонятно куда девать».

«Но, вне всякого сомнения, процент бюджетных средств, выделяемых на образование, надо увеличивать, — согласился он. — Однако всё зависит от того, насколько всё правильно делать. Механизмы распределения очень важны. Люди, которые делают выдающиеся системы образования, порой тратят на это очень незначительные деньги. А те, кто получает бешеные бюджеты, часто делают халтуру и показуху».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Кудрина, для российской экономики существует риск рецессии в 2019 году. Об этом он заявил в кулуарах ПМЭФ-2019.

Кроме того, он призвал вкладывать больше средств в российское образование и усомнился в том, что технологические прорывы РФ будут возможны, если на эту сферу будет выделяться лишь 3% ВВП.