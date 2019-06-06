Москва, 6 июня, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Судьба санкций, введённых Евросоюзом в отношении Крыма и Севастополя, зависит только от США, а не от стран ЕС, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что дипломаты стран — членов Европейского союза уже одобрили продление санкций в отношении Крыма и Севастополя.

Севастополь

«Во всей санкционной истории есть один субъект, принимающий решения, — это США, — считает Шаповалов. — Это не Евросоюз, не Германия и не Франция и не какой-то консилиум европейских стран. А конфликт РФ и США не завершился. Более того, в отношениях между РФ и США нет пока никаких подвижек к разблокированию. И даже есть устойчивая тенденция на снижение уровня диалога между Москвой и Вашингтоном. Что касается ЕС, то он занимает подчинённое положение и является объектом, а не субъектом».

Политолог уточнил, что многие представители европейских политических элит, политики и общественные деятели, бизнесмены и широкие массы многих стран ЕС считают санкции неправильной политикой, которая проводится в отношении РФ.

«В Европе крепнет голос сторонников отмены санкций, но тем не менее евро-атлантистские элиты настроены на продолжение данной политики и видят в противостоянии с РФ очень важную цель, — сказал Шаповалов. — Люди, которые находятся сейчас у власти и принимают решения в ведущих европейских странах, выступают за продолжение санкционного давления, несмотря на то, что ситуация меняется и последние выборы в Европарламент продемонстрировали усиление позиций евроскептиков. Так что я полагаю, что санкции введены всерьёз и надолго, поскольку всерьёз и надолго охлаждение отношений между Россией и США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации агентства Bloomberg, дипломаты стран — членов Европейского союза уже одобрили продление санкций в отношении Крыма и Севастополя за то, что они решили в 2014 году вернуться в состав России. По данным агентства, санкции против Крыма и Севастополя будут продлены ещё на год.