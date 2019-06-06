Улан-Удэ, 6 июня, 2019, 13:23 — ИА Регнум. С начала весны 2019 года в Бурятии за медицинской помощью после укусов клещей обратились 1035 человек, треть из которых — дети. Это на 29% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

Клещ

При этом реальная цифра может быть гораздо больше, учитывая, что некоторые пострадавшие не сообщают об укусах врачам. Зачастую это просто невозможно сделать, поскольку нападения членистоногих происходят далеко от медицинских учреждений и поселений вообще.

Клещи кусают жителей по всей территории Бурятии, но большая часть — почти триста зарегистрированных случаев — пришлась на Кабанский район и окрестности Улан-Удэ — 287 укусов. Более 21% пострадавших получают укусы на собственных приусадебных участках. Однако заболевших пока нет.

Для предупреждения заболеваний, передающихся с укусами клещей, специалисты Роспотребнадзора проводят акарицидные обработки участков.

«В текущем сезоне запланировано провести обработки на площади более 2750 гектаров территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций», — отметили в управлении.

От энцефалита с начала года привито почти 45 тыс. жителей Бурятии, планируется привить более 53 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, рост количества клещей может быть связан с изменением климата. По словам кандидата биологических наук Натальи Кудикиной, более теплые зимы приводят к тому, что больший процент клещей успешно перезимовывают, и они распространяются по все большей территории.

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