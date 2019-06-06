Москва, 6 июня, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Генерального прокурора РФ Юрия Чайку просят проверить работу международного аэропорта «Шереметьево» на предмет нарушения регламентов работ при работе с багажом и возможной халатности сотрудников терминала.

Андрей Грук ИА Красная Весна Разгрузка багажа в аэропорту «Шереметьево»

Соответствующее письмо в адрес генпрокуратуры России направило руководство «Общероссийского объединения пассажиров», сообщил корреспонденту ИА REGNUM его председатель Илья Зотов. Копия документа есть в распоряжении ИА REGNUM.

В письме отмечается, что произошедшие сбои могли привести к провозу (или вывозу) на территорию страны запрещённых предметов и веществ, так как для проведения полного цикла погрузки и загрузки багажа на данный момент не хватает персонала.

«В случае подтверждения фактов нарушения работы аэропорта привлечь его руководство к ответственности, предусмотренной законодательством», — говорится в документе.

Илья Зотов пояснил, что в адрес организации поступали многочисленные жалобы от пассажиров, кто получил свой багаж в неисправном состоянии или опоздал на различные мероприятия. При этом компенсация при долгом ожидании багажа пассажиру выплачена быть не может.

Напомним, с 30 мая 2019 года по настоящее время в международном аэропорту «Шереметьево» наблюдается задержка выдачи багажа пассажирам, которые прилетают в терминалы D, E и F. Среднее время ожидания багажа составляет от 3 до 6 часов.

Ранее гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко подтвердил проблему и обещал устранить неполадки до конца июня. Минтранс РФ, в свою очередь, пообещал жёсткую реакцию, если руководство компании срочно не ликвидирует сбои с выдачей багажа.