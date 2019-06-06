Тверь, 6 июня, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Правительство Тверской области и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Документ 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Василь Лацанич. Детали реализации соглашения стороны обсудили в рамках встречи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Подписание соглашения между Тверской областью и «Вымпелком»

«Наше сотрудничество направлено на использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в сфере комплексной безопасности. В рамках соглашения планируется обеспечить устойчивой связью объекты и элементы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», повысить эффективность контроля за потоком иностранных мигрантов, а также развивать сервисы информационной безопасности», — сказал Игорь Руденя.

В рамках соглашения также планируется развивать телемедицину — крайне актуальное, по словам Игоря Рудени, направление для Тверской области. Пилотным проект в этой сфере запустят сначала в одном из муниципалитетов, а затем опыт распространят на другие города и районы. Как отметил глава региона, онлайн-консультирование врачей местных больниц специалистами ведущих медицинских центров региона и страны позволит повысить качество и оперативность оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья.

Кроме того, соглашением закреплены намерения ПАО «Вымпелком» развивать телекоммуникационную инфраструктуру, в том числе в сельской местности, а также — создать зоны свободного доступа к Wi-Fi в городах Тверской области. Также планируется сотрудничество при проведении геомаркетинга в туристической отрасли региона. Игорь Руденя подчеркнул, что по этому направлению планируется долгосрочное сотрудничество, которое даст позитивный экономический эффект для развития туриндустрии Верхневолжья.

Василь Лацанич поблагодарил губернатора за тесное взаимодействие правительства Тверской области с компанией «ВымпелКом».

Основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019 стартовала 6 июня. Главная тема форума в этом году — «Формируя повестку устойчивого развития». На пленарном заседании запланировано выступление президента Российской Федерации Владимира Путина. Делегацию региона возглавляет губернатор Тверской области Игорь Руденя. В числе ожидаемых центральных событий форума для региона — подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Государева дорога». Туристический маршрут, проходящий по территории тверского и ближайших регионов, представлен на стенде Тверской области. Также Игорь Руденя примет участие в сессии «Энергетическая панель», в деловом обеде государственной компании «Автодор».