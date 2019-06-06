Москва, 6 июня, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Прирост в РФ количества зарегистрированных самозанятых объясняется скорее не их выходом из «тени», а тем, что часть тех, кто раньше был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, переходит на новый налоговый режим, предусмотренный для самозанятых. Об этом 6 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя слова заместителя министра экономического развития РФ Вадима Живулина о том, что число официально зарегистрированных самозанятых превысило 100 тыс. человек.

Федот Сычков. Колхозный базар. 1936

«В принципе, я думаю, что налоговый режим для самозанятых будет способствовать их легализации, так как он более щадящий, чем другие налоговые режимы, существующие в настоящее время, — сказал Колганов. — Однако на самом деле прирост самозанятых, который наблюдается в настоящее время, определяется, на мой взгляд, не столько тем, что часть самозанятых выходит из «тени», как нам говорят, сколько тем, что часть тех, кто раньше был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, переходит на режим самозанятых, поскольку там низкие налоговые ставки и нет обязательных платежей в социальные фонды».

В целом на макроэкономические процессы, по мнению Колганова, этот переход сколько-нибудь заметного влияния не окажет.

«Какая-то часть самозанятых выйдет из тени, — сказал экономист. — Но насчёт того, чтобы вышла большая часть, я не уверен. У нас уже сложилась длительная традиция для людей, которые заняты мелким и не очень значительным бизнесом, держаться в «тени». И для того, чтобы переломить эту тенденцию, одного года точно не хватит».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Живулина, количество официально зарегистрированных самозанятых преодолело показатель в 100 тыс. человек.

«Больше 100 тыс., 103,5 тыс., по-моему, на сегодняшний день самозанятых граждан зарегистрировалось», — цитирует чиновника ТАСС.