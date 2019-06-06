Вашингтон, 6 июня, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Венесуэльская оппозиция разделена изнутри, признал государственный секретарь США Майк Помпео на одном из закрытых совещаний в Нью-Йорке. Аудиозапись переговоров получила в свое распоряжение американская газета The Washington Post и опубликовала ее 5 июня.

U.S. Department of State Майк Помпео

«Наша дилемма, заключающаяся в том, чтобы удерживать оппозицию единой, оказалась ужасающе трудной, — сказал Помпео. — (…) В тот момент, когда [Николас] Мадуро уйдет, все поднимут руки и скажут «выберите меня, я следующий президент Венесуэлы».

По его словам, более 40 оппозиционных политиков считают себя предназначенными для руководства страной.

На записи Помпео говорит, что сложность объединения оппозиции проявилась не только в последние месяцы, но со дня его назначения директором Центрального разведывательного управления США (23 января 2017 года — прим. ИА REGNUM)

«Мы пытались поддержать различные религиозные институты, чтобы оппозиция объединилась», — сказал Помпео, но «они по-прежнему разделены в вопросе противостояния режиму Мадуро».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая представители оппозиции и правительства Венесуэлы провели переговоры в Осло при посредничестве Норвегии. Согласно заявлению лидера оппозиции Хуана Гуайдо, встреча завершилась безрезультатно.