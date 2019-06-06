Германия, 6 июня, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В 80 км к югу от столицы Германии вспыхнул крупнейший лесной пожар с момента объединения страны, передает немецкий канал n-tv 6 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

В начале этой недели в земле Бранденбург были зафиксированы несколько очагов горения. В настоящее время в районе города Йютербог на территории бывшего военного полигона горят 600 га леса. Тушение пожара осложнено оставшимися здесь боеприпасами. По данным министерства окружающей среды, пожары такого масштаба в Бранденбурге последний раз были зафиксированы в 70-е годы.

До сих пор на месте работали 120 пожарных и два вертолета. 6 июня к ним на помощь прибудут еще 30 человек и один противопожарный вертолет. Пожарным удалось потушить очаг у населенного пункта Хенниккендорф, где выгорели 60 га. Запах гари ощущается даже в Берлине.