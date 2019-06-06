Екатеринбург, 6 июня, 2019, 10:11 — ИА Регнум. На проектирование второй ветви метро в Екатеринбурге выделят 115 млн рублей из городского бюджета-2019. Об этом заявила глава финансового департамента мэрии Анна Турунцева на заседании бюджетной комиссии гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Станция метро. Екатеринбург

По словам Турунцевой, данные траты уже были одобрены другой комиссией гордумы — по городскому хозяйству.

Изменения внесены в проект корректировки бюджета, окончательное решение должны принять на ближайшем заседании гордумы.

Напомним, с 15 мая 2019 года в метрополитене Екатеринбурга подорожал проезд на четыре рубля.

Вопрос о второй ветке метро поднимался изначально в рамках тех «бонусов», которые получит город при проведении выставки «ЭКСПО-2025». Однако даже после проигрыша уральской заявки мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что новая линия всё равно появится.