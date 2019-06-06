Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Российские министры и губернаторы поддержали возможность создания новых KPI (ключевых показателей) для силовых структур, которые отражали бы экономические достижения регионов. Об этом сообщил 6 июня председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

Речь идет о пересчете показателей влияния силовых структур на потенциал экономического роста регионов, а также, вероятно, и контрольно-надзорных органов на федеральном уровне.

«Чтобы силовые структуры разделяли эту ответственность. Все министры и губернаторы дружно высказались за эту меру», — сказал Кудрин.

По его мнению, главной проблемой для экономики России остается недостаток доверия. Мировые рейтинги ставят доверие российским институтам довольно низко, ниже 26-го места. Однако, если разложить показатели на сегменты доверия государству, бизнесу и НКО, картина существенно ухудшается.

«Пока не произойдет этот перелом в отношении инвестклимата и доверия к нему, инвестиции не пойдут», — считает Кудрин.