Хабаровск, 6 июня, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Трём диспетчерам Хабаровского отделения ДВЖД предъявлено обвинение в получении взяток в значительном и крупном размере. Следственные органы продолжают расследование коррупционных преступлений на Дальневосточной железной дороге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Читайте также: В офисе Дальневосточной железной дороги в Хабаровске проходят обыски

В настоящее время диспетчеры ДВЖД задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Их обвиняют в том, что они, используя свое служебное положение, систематически получали взятки от транспортных компаний за общее покровительство, которое выражалось в ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в офисе ДВЖД в Хабаровске прошли обыски. В расследовании коррупционного дела принимают участие сотрудники МВД и ФСБ. В числе подозреваемых высокопоставленный чиновник ОАО РЖД из Владивостока и диспетчеры ДВЖД из Хабаровска.