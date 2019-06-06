Ватикан, 6 июня, 2019, 09:47 — ИА Регнум. 5 июля папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина в Ватикане, передает аргентинское агентство Télam со ссылкой на источники в Святом престоле. Это будет третья встреча двух государственных деятелей. Франциск и Путин виделись уже дважды — 25 декабря 2013 года и 10 июня 2015 года.

Kremlin.ru 10 июня 2015 года

Основными темами переговоров станут текущая напряженная ситуация в Церкви, на Украине и Ближнем Востоке. По данным агентства, папа и гость из России обсудят выдвинутые Москвой претензии в адрес украинских греко-католиков. Их обвиняют в том, что они препятствуют католическо-православным отношениям и содействуют расколу в православном мире, который сложился после выдачи томоса об автокефалии новосозданной Православной церкви Украины.

Украинская тематика, безусловно, будет одной из самых важных и сложных во время этой встречи, считает Télam. Агентство напоминает, что 5—6 июля папа Франциск также встретится с главой Украинской греко-католической церкви архиепископом Святославом Шевчуком, постоянными членами синода и митрополитами УГКЦ. Это будет очень важное событие, во время которого понтифик, вероятно, объявит о «большом сюрпризе для греко-католиков», о чем заявил апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти несколько недель назад.

UPD: по новым уточненным данным, встреча папы и президента России состоится 4 июля.