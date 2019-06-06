Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Около 70% предпринимателей считают небезопасным ведение бизнеса в России. Об этом на ПМЭФ-2019 заявил 6 июня председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Кроме того, 55% предпринимателей не доверяют российской судебной системе, более двух третей считают ее зависимой и необъективной.

По словам Кудрина, и чиновники, и бизнесмены всегда называют необходимость реформы работы правоохранительных органов и судов главной мерой для улучшения инвестиционного климата в стране.

«Ситуация с Майклом Калви еще раз это показывает», — сказал Кудрин.

Он отметил, что, вопреки заявлениям о высокой репутации иностранного инвестора, он почему-то до сих пор находится под арестом.

«Я назвал это шоком для экономики, это так и есть. Отток капитала из России удвоился, достиг больше 40 миллиардов только с начала года», — пояснил Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти РФ положительно относятся к идее участия в ПМЭФ-2019 инвестора Майкла Калви. Представитель Кремля отметил, что инвестор Калви больше 15 лет был весьма активным игроком на рынке РФ и зарекомендовал себя как благонадежный бизнесмен.

Основатель фонда Baring Vostok, находящийся сейчас под домашним арестом, является фигурантом уголовного дела. По версии следствия, Калви в 2017 г. с подельниками похитил у банка «Восточный» порядка двух с половиной миллиардов рублей.