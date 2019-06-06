Саратовская область, 10 мая, 2001, 13:38 — ИА Регнум. Пользуясь благоприятной погодой, земледельцы области стремятся в лучшие по агротехническим канонам сроки провести сев пропашных культур. По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия области, к 9 мая семена подсолнечника уложены в почву на 400 тыс. гектаров, что составляет 89 процентов к плановой площади, свеклы - на 12,9 тыс. гектаров, или 93 процента. Зерновых и зернобобовых посеяно 1298 тыс. гектаров - 73 процента.

Предпосевная обработка почвы осуществлена на 2261 тыс. гектаров, это 82 процента к плану. Форсированными темпами готовятся поля в хозяйствах Балашовского, Балтайского, Калининского, Вольского, Хвалынского, Лысогорского, Краснокутского, Перелюбского и Александровогайского районов. На данном этапе количество культиваторных агрегатов (2491) превышает число сеялочных (1846).

Одна из характерных особенностей сегодняшней посевной - по настоятельной рекомендации областного штаба страды полеводы не упускают возможности подкрепить плодородную силу пашни удобрениями. В ГУП ОПХ "Новониколаевское" Балаковского района, например, пропашные культуры сеются с применением жидкого аммиака, что не мешает быстрой засадке семян в рядки. В честь коллектива "Новониколаевского" у здания Минсельхозпрода области поднят флаг трудовой славы.