Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций призывает соблюдать дипломатическую неприкосновенность своих сотрудников, которые работают в разных странах мира. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью ТАСС.

Штаб ООН

Гутерриш сделал это заявление в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о нападении на сотрудников миссии ООН в Косове.

Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы сотрудники миссии ООН были защищены при осуществлении своей деятельности.

«Мы по-прежнему акцентируем внимание на иммунитете, предоставляемом представителям организации в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН», — сказал генеральный секретарь ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Косово был задержан сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово (УНМИК) Михаил Краснощеков в числе ещё нескольких десятков человек в ходе силовой операции местной полиции в населенных сербами селениях.

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