Москва, 6 июня, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает новый пакет санкций, введенный Соединенными Штатами против Кубы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

TheJetixer Куба

«Мы решительно осуждаем усиление антикубинской блокады со стороны США», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что ужесточение экономической блокады Кубы со стороны Соединенных Штатов в первую очередь вредит простым гражданам республики и лишает их основных прав и свобод, в защиту которых Вашингтон якобы постоянно выступает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал санкции США против Кубы «натиском правящей элиты Вашингтона против кубинского народа». По его словам, попытки экономического удушения Кубы со стороны США были безуспешными на протяжении десятилетий, а значит, и на этот раз американские санкции обречены на провал.