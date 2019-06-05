Православные отмечают Вознесение Господне
Москва, 6 июня, 2019, 02:28 — ИА Регнум. Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане.
Пьетро Перуджино. Вознесение Господне. 1496–1500
Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи. Он установлен в память о восшествии Иисуса Христа во плоти на небо.
Богослужение в день Вознесения Господня совершается по Цветной Триоди. В среду вечером служится всенощное бдение, на вечерне поют стихиры и читают три паремии, в которых содержатся ветхозаветные пророчества о Вознесении Христа.
На утренней в четверг читаются Евангелие от Марка, 71 зачало (от Марка). На литургии поют праздничные антифоны.