Дублин, 6 июня, 2019, 01:45 — ИА Регнум. Китай согласится на подписание новой торговой сделки с Соединенными Штатами на более выгодных для американской стороны условиях, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в аэропорту Шаннон в Ирландии.

Дональд Трамп

«Китай хочет пойти на сделку. У меня даже нет сомнений в этом. Они постоянно дают понять, что они хотят этого. И в нужное время, полагаю, это произойдет. Но уже сейчас они платят миллиарды долларов Соединенным Штатам. Мы столько от Китая никогда не получали. И это мы еще толком не начали. Это всего лишь семечки по сравнению с теми суммами, о которых мы говорим», — заявил Трамп.

Он добавил, что, помимо Китая, к заключению торгового соглашения стремится и Мексика. За переговоры с мексиканской и китайской делегациями Трамп похвалил сформированную им команду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госсовет КНР выпустил так называемую Белую книгу, в которой опубликовано описание торговых переговоров Пекина с Вашингтоном. В документе сообщается, что торговая война «не сделает Америку снова великой», как обещал в своей предвыборной кампании Дональд Трамп.