Ереван, 6 июня, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 5 июня, пояснил, кто те заговорщические силы, которые, как он ранее заявил, пытаются спровоцировать войну, сдать земли и возложить ответственность за произошедшее на власти Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Пашинян, по сути, указал на действующие власти Нагорного Карабаха, сказав, что хотя военно-политическое руководство Карабаха во время встречи с ним одобряет его видение урегулирования карабахского конфликта, однако затем пытается обвинить его в сдаче земель.

«Это было беспрецедентное явление, когда между военно-политическим руководством Нагорно-Карабахской Республики и военно-политическим руководством Республики Армения несколько раз состоялись встречи, и я представил свое видение решения карабахского вопроса. И я поинтересовался, согласны ли они с представленным мною видением. Выяснилось, что все согласны с ним. И когда после этого сидевшие за этим столом люди исподтишка подстрекают и говорят, что это правительство продает земли, у меня возникает вопрос: я с этим человеком сидел, говорил в условиях секретности о том, как я это представляю, какими шагами мы должны продвигаться вперед, и если этот человек выходит и говорит своему помощнику: «иди и напиши в Facebook, что Пашинян продает земли», для чего он это делает? Он знает на 100 процентов, что происходит, притом, когда у руля власти в Армении был его «партнер по танцам», у него никакой информации не было, его даже не считали необходимым ставить в известность о том, что происходит, о чем они думают и что хотят сказать», — цитирует Пашиняна azatutyun.am.

Премьер подчеркнул, что он лично передал властям Карабаха документы, касающиеся переговорного процесса, между тем бывшие власти Армении или, как выразился Пашинян, «партнер по танцам» Бако Саакяна, даже не считали нужным информировать руководство Карабаха о том, что происходит в переговорном процессе.

Недавно в сети распространилась видеозапись, на которой видно, как посетивший в мае Карабах экс-президент Армении Серж Саргсян танцует вместе с руководителем Нагорного Карабаха Бако Саакяном и другими представителями политической элиты Карабаха.

«Я передал документы о переговорном процессе по карабахскому вопросу властям Нагорного Карабаха, они не знали, о чем велись переговоры до меня. Я пять раз спрашивал: «Вы знаете, о чем велись переговоры, о чем договаривались?». Oни не знали. И после этого они идут и своим помощникам… в социальных сетях… даже лично пишут: «эта антинациональная власть». Возникает вопрос, для чего это делается?» — сказал Пашинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выступлении на совещании в правительстве 20 мая Пашинян говорил о целях некоторых заговорщических сил по провоцированию разногласий и даже вражды между народом Нагорного Карабаха и Армении, а также по провоцированию заговорщической войны и даже сдаче некоторых территорий и возложении ответственности за это на правительство Армении.

На заявления Пашиняна позже 5 июня откликнулся президент Нагорного Карабаха Бако Саакян. В интервью «Арцахпресс» президент республики, в частности, сказал: «Одним из наших самых важных достижений является наше единство, и я считаю недопустимым любой шаг, направленный на его подрыв, будь то в Арцахе (Нагорном Карабахе), Армении или диаспоре. Считаю недопустимым заговорщическое поведение в целом. Если есть подозрения, недоверие к тому или иному явлению, к лицу или чиновнику, считаю важным обсудить все эти вопросы и прийти к общему знаменателю в атмосфере взаимного уважения. У нас одна родина, и наш долг сделать все для сохранения ее единства».