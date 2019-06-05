Вашингтон, 5 июня, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Дипломаты стран — членов Европейского союза уже одобрили продление санкций в отношении Крыма и Севастополя за то, что они решили в 2014 году вернуться в состав России. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По данным агентства, санкции против Крыма и Севастополя будут продлены ещё на год. Напомним, что срок этих санкций истекает 23 июня 2019 года.

Данные санкции были введены западными странами за то, что жители Крыма и Севастополя в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций провели референдумы о самоопределении после того, как в Киеве власть силовым путем захватили бандеровцы и их приспешники. По результатам референдума подавляющее большинство жителей полуострова высказались за возвращение в состав России.