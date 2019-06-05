Москва, 5 июня, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Один из крупнейших российских операторов сотовой связи компания МТС и китайская корпорация Huawei подписали соглашение о развитии в России технологий 5G и систем связи пятого поколения, сообщают 5 июня пресс-службы двух компаний.

Kremlin.ru Начало российско-китайских переговоров в узком составе

Текст межправительственного соглашения был торжественно подписан в Кремле в присутствии президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

«Тот факт, что на церемонии присутствовали президент России и председатель КНР, еще раз доказывает, насколько важно для России и Китая партнерство в технологических сферах», — отметил гендиректор Huawei по евразийскому региону Эйден У.

Отмечено, что соглашение МТС и Huawei было заключено перед началом работы Петербургского международного экономического форума.

Соглашение содержит план действий на 2019−2020 годы, согласно которому на базе действующей инфраструктуры МТС будет внедряться технология 5G и структура «интернета вещей» IoT, а также запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для уточнения перспективных сценариев развития интернет-сетей и сотовой связи