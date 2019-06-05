Нижний Новгород, 5 июня, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку фактов незаконных действий органов власти по демонтажу памятника воинам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующий сюжет вышел в эфире одного из федеральных телеканалов.

Sledcom.ru Обломки памятника

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Семеновского района. Памятник демонтировали по распоряжению местных властей, а разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге.

Бастрыкин потребовал дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к разрушению одного из символов нашей исторической памяти.

В следственном управлении СКР по Нижегородской области добавили, что также проверят финансовую документацию по расходованию денежных средств на строительство нового памятника на предмет возможных хищений.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. Это произошло в ночь с 8 на 9 мая.

Вандалами были отколоты части от мраморных плит и облицовки монумента.

Также в ночь на 9 мая был поврежден мемориал в селе Орловка, пригороде Севастополя. Были разбиты плиты надгробия памятника с начертанными на них именами погибших воинов.