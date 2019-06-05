Москва, 5 июня, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Объявленная премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сумма в 1,6 трлн рублей, которую предполагается потратить на реализацию национального проекта «Цифровая экономика», чрезвычайно мала и «вообще не инвестиция», считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он рассказал 5 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее заявление главы российского правительства.

Цитата из к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Матрица.

«Всем очевидно, что действительно развитие технологий, развитие научно-технического потенциала, пресловутая экономика знания — это все мега-тренды, так же как и шестой технологический уклад и пятая промышленная революция, — сказал Жуковский. — Но нужно понимать, что в РФ не делается ничего, чтобы это всё развивалось. У нас идёт разрушение системы образования и науки, под видом оптимизации стремительно сокращается сеть бюджетных учреждений, то бишь школ, детских садов, поликлиник, роддомов, больниц. Сокращается финансирование человеческого потенциала — падают инвестиции в здравоохранение, образование, науку и культуру».

По словам Жуковского, на эти четыре основных статьи развития человеческого капитала в РФ суммарно тратится меньше одного 1 трлн 400 млрд рублей.

«А на содержание государственного аппарата тратится 1,5 трлн рублей. То есть на чиновников на федеральном уровне тратят больше, чем на весь человеческий капитал, — сказал Жуковский. — Эти 1,6 трлн, скорее всего, отдадут на осваивание приближенным к власти определённым олигархическим структурам. Сама сумма — 1,6 трлн на шесть лет. Это значит примерно 250 млрд в год. Это много или мало? У нас в Москве по бюджету на развитие транспортной инфраструктуры тратится 610 млрд рублей. Грубо говоря, мы закатываем в асфальт в 2,5 больше, чем на развитие информационных технологий. Чтобы было понятно, 250 млрд — это 0,2% ВВП. Это ни о чём. Это вообще не инвестиция, это капля в море. Тем более, как мы прекрасно понимаем, половина этой суммы будет, вероятнее всего, «распилена» и освоена через завышенные расходы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Счётной палаты Алексея Кудрина, на 1 мая 2019 года исполнение расходов на реализацию национальных проектов составляло 24% от запланированного бюджета, или 411 млрд рублей.

«Пока исполнение по нацпроектам находится ниже на 6%, чем в среднем общее исполнение расходов по бюджету, которое сегодня достигло 30%», — сказал глава Счётной палаты, добавив, что пока не началась реализация 16 из 75 федеральных проектов.