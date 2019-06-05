Осло, 5 июня, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Наплыв водорослей на прошлой неделе повлек гибель более 8 миллионов особей лосося на норвежских рыбных фермах, уничтожив более половины объема рыбы идущей на экспорт в этом году

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

Эксперты ожидают, скачок цен на мировом рынке на рыбу лососевых пород из Норвегии. По прогнозам, норвежский экспорт лосося по прогнозам упадет на 40−50% и убытки составят порядка 280 млн. долларов. Об этом сообщается на сайте государственного норвежского совета по морепродуктам (FKd). Причиной гибели лосося стали водоросли, которые быстро распространились по побережью северной Норвегии: они прилипают к жабрам и удушают рыбу. Дикая рыба может уплыть от пояса водорослей, но рыба обитающая на ферме оказывается в ловушке.

«'Пока рано говорить, насколько велики будут потери для производителей. Предварительные данные говорят о 8 миллионах мертвых особей (40 000 тонн), которые не будут доставлены на рынки'', — заявил аналитик Совета по морепродуктам Пол Андал.

Норвегия — крупнейший экспортер лосося — вероятно, не увидит около половины ожидаемого роста объемов продаж лосося в этом году, и цены, вероятно, вырастут, — считает специалист из Fearnleys Ларс Конрад Йонсен.