Санкт-Петербург, 5 июня, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В сессиях, круглых столах и рабочих встречах в рамках форума примут участие вице-президент Российского союза химиков Андрей Г. Гурьев, председатель Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор, экс-глава ЮНЕСКО Ирина Бокова, заместители генерального директора — Евгений Новицкий, Валерий Федоров, Сергей Пронин и Сиродж Лоиков.

(сс) Hans Удобрение

Андрей Гурьев отметил, что представители компании примут участие в 12 круглых столах и панельных сессиях, подпишет 7 соглашений с регионами присутствия в области социально-экономического сотрудничества и своими партнерами по развитию портовой инфраструктуры, проведет встречи с российскими и зарубежными инвесторами.

«Мы расскажем участникам ПМЭФ о том вкладе, который компания вносит в обеспечение международной продовольственной безопасности, снабжая аграриев в России и других 100 странах высокоэффективными и безопасными для здоровья людей и окружающей среды удобрениями. ФосАгро бросает вызов глобальным проблемам по ликвидации голода, сохранению почв во всем мире и устойчивому развитию, являясь единственной российской компанией, которую ЮНЕСКО и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выбрали для финансирования на внебюджетной основе инициатив в области Зеленой Химии и сохранения почвенных ресурсов. Учитывая, что одной из ключевых тем ПМЭФ в текущем году будет тема достижения устойчивого и сбалансированного развития, участникам форума, без сомнения, будет интересен опыт в области КСО компании «ФосАгро», которая ежегодно направляет на социальные и благотворительные проекты свыше 2,5 млрд рублей. Компания, одна из немногих в России, реализует корпоративную жилищную программу, социальные проекты в области здравоохранения, медицины, образования, поддерживает детско-юношеский и профессиональный спорт, постоянно работает над улучшением коллективных договоров. За последние 5 лет почти 20 млрд рублей было направлено на реализацию экологических и природоохранных программ», — отметил глава компании «ФосАгро».

Часть встреч и переговоров пройдет на стенде «ФосАгро», реализованном в концепции «Безопасные для здоровья людей и окружающей среды удобрения».