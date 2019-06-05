Москва, 5 июня, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Большинство жителей России (85%) готовы отказаться или сократить использование пластиковых пакетов: из них 39% — полностью, а 46% — частично. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Пластик

По мнению 70% опрошенных, полный или частичный отказ от пластиковых пакетов значительно уменьшит количество мусора и улучшит экологическую ситуацию в России.

Используют пластиковые пакеты при походе в магазин 68% граждан. 32% почти всегда берут на кассе новые пакеты. 18% кладут покупки в обычную сумку или рюкзак, у 9% респондентов есть специальная тканевая сумка для покупок.

Опрос проведен 2 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство природных ресурсов и экологии России готовится к введению запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды в стране.

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