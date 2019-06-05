Москва, 5 июня, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Автолюбителям Москвы 5 июня посоветовали пользоваться общественным транспортом. Рекомендации опубликованы в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Автомобильный затор

Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах столицы, особенно в центре города.

«В Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города. По возможности, выбирайте поездки в метро», — написали в ЦОДД.

Отметим, 5 июня в Москву совершит визит председатель КНР Си Цзиньпин. Он проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры подпишут ряд документов и посетят мероприятие, посвящённое 70-летию установления дипломатических отношений между странами.