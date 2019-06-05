Пекин, 5 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что российско-китайские отношения, основанные на опыте и достижениях последних 70 лет, могут войти в новую эпоху на более высоком уровне, передает 5 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Отношения между странами находятся на своем историческом пике, что дает новые возможности для их дальнейшего развития, заявил председатель Си, давая интервью ряду крупных российских изданий в преддверии его визита в Россию.

По его словам, страны очень глубоко доверяют друг другу в политическом плане и поддерживают друг друга по целому ряду вопросов, а также по вопросам, касающимся их коренных интересов.

При этом в 70-ю годовщину заключения двусторонних дипломатических отношений, по его мнению, страны должны еще больше наращивать стратегическую синергию между их стратегиями развития, а также расширить сферы сотрудничества. Вдобавок сейчас Россия и Китай «находятся на новой отправной точке и имеют перед собой новые возможности роста».

Напомним, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продлится с 5 по 7 июня. За это время он встретится с президентом России Владимиром Путиным и посетит 23-й Петербургский международный экономический форум.