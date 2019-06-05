Си Цзиньпин: «Китай и Россия находятся в новой отправной точке»
Пекин, 5 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что российско-китайские отношения, основанные на опыте и достижениях последних 70 лет, могут войти в новую эпоху на более высоком уровне, передает 5 июня агентство Синьхуа.
Отношения между странами находятся на своем историческом пике, что дает новые возможности для их дальнейшего развития, заявил председатель Си, давая интервью ряду крупных российских изданий в преддверии его визита в Россию.
По его словам, страны очень глубоко доверяют друг другу в политическом плане и поддерживают друг друга по целому ряду вопросов, а также по вопросам, касающимся их коренных интересов.
При этом в 70-ю годовщину заключения двусторонних дипломатических отношений, по его мнению, страны должны еще больше наращивать стратегическую синергию между их стратегиями развития, а также расширить сферы сотрудничества. Вдобавок сейчас Россия и Китай «находятся на новой отправной точке и имеют перед собой новые возможности роста».
Напомним, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продлится с 5 по 7 июня. За это время он встретится с президентом России Владимиром Путиным и посетит 23-й Петербургский международный экономический форум.