Ульяновск, 5 июня, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Независимый промышленный дизайнер Андрей Фандюхин представил дизайн-проект переработанного внедорожника Ульяновского автозавода. Изображение было опубликовано на сайте транспортного дизайна Cardesign.ru.

Cardesign UAZ Bor

За основу нового облика внедорожника дизайнер взял УАЗ-469. Автомобиль получил брутальные пропорции, необычный капот и небольшие окна.

В своём проекте Фандюхин использовал стилистические решения УАЗ-469. От него были взяты характерная подштамповка на боковинах, круглые фонари, горизонтальная радиаторная решетка и трапецеидальные вырезы колесных арок.

Дизайнер назвал авто UAZ Bor.

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