Москва, 5 июня, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Движение поездов на Филёвской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцево» будет приостановлено на 8 и 9 июня, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Сообщается, что для пассажиров будет закрыто несколько станций участка. В штатном режиме этот участок Филёвской линии метро заработает с 05:30 мск 10 июня. Отмечается, что работа станций будет приостановлена для выполнения строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 4 июня в Московском метро был закрыт вход пассажиров на станцию «Проспект Мира» Кольцевой линии из-за религиозных мероприятий. Позднее станция заработала в штатном режиме.