Киншаса, 4 июня, 2019, 22:03 — ИА Регнум. В «Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца» (МФКК) уверены, что победы над лихорадкой Эбола в Конго не будет, пока не появится доверие местных общин к медработникам, 4 июня передает агентство Associated Press.

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«Эта вспышка закончится только тогда, когда общины будут сами участвовать в усилиях по реагированию», — заявила координатор борьбы с Эболой в МФКК Николь Фассина.

На востоке Конго подтверждены 2000 случаев Эболы, однако значительная часть случаев может быть до сих пор не известна врачам — многие жители боятся обращаться за помощью, на центры лечения Эболы совершаются нападения.

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