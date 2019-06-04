Вашингтон, 4 июня, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Американский журнал Forbes подсчитал, что американская певица и актриса Рианна является самой богатой женщиной в мире музыки. Издание оценивает её состояние в $600 млн.

DoD News Рианна

Forbes считает, что Рианна обошла по размеру состояния Мадонну (журнал оценивает её состояние в $570 млн) и Селин Дион ($450 млн), а также Бейонсе ($400 млн).

Основную часть своего состояния Рианна заработала благодаря партнерству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Эта компания является одним из мировых лидеров по производству люксовых товаров. Возглавляет компанию миллиардер Бернар Арно, семья которого занимает четвертое место в списке Forbes с состоянием в $76 млрд.

Также существенный доход приносит Рианне линия нижнего белья Savage X Fenty, которую она продвигает совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group.