Москва, 4 июня, 2019, 19:10 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на обеспечение права на алименты нетрудоспособных лиц предпенсионного возраста, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, внесли в Госдуму члены Совфеда Арамаис Даллакян, Анна Отке, Анатолий Широков и Игорь Чернышенко, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

В соответствии с действующим пенсионным законодательством возраст, необходимый для досрочного назначения страховой пенсии жителям Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, наступает на пять лет раньше общеустановленного срока.

В целом в России предусмотрено сохранение права женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов, так как таким был пенсионный возраст до проведения реформы.

Поправками предлагается сохранить право северян на «досрочное» алиментное содержание, то есть вернуться к нормам, действовавшим на 31 декабря 2018 года.

Если закон будет принят, что женщины, проживающие на северных территориях, смогут получать алименты по достижении 50 лет, а мужчины — по достижении 55 лет.